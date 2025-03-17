Dieses Problem tritt auf, wenn die abgerufene Adresse nicht den INSEE-Code Ihrer Gemeinde enthält oder wenn eine Inkonsistenz zwischen der Gemeinde und dem eingegebenen INSEE-Code besteht.

Wie kann man es beheben?

Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Bereich, Abschnitt "Meine persönlichen Daten", um den INSEE-Code Ihrer Adresse zu ändern.

Wenn das Problem weiterhin besteht, reichen Sie über dieses Formular eine Beschwerde ein und geben Sie an, dass sich das Logo auf unbestimmte Zeit dreht.