Ich habe Probleme bei der Beantragung einer Rückerstattung
Ich habe Probleme mit meinem Île-de-France Mobilités Connect-Konto
Benutzername oder Passwort vergessen? Sie können kein Konto erstellen? Haben Sie technische Probleme? Gehen Sie zum Hilfebereich Île-de-France Mobilités Connect
Ich kann einen Rückerstattungsantrag nicht abschließen
Das System teilt Ihnen während Ihres Rückerstattungsantrags mit, dass Sie nicht berechtigt sind? Gehen Sie zum Abschnitt "Ich habe mich beworben, aber das System sagt mir, dass ich nicht berechtigt bin".
Ich habe das Logo "Bitte warten", das sich auf unbestimmte Zeit dreht, wenn ich das Konto für meine Rückerstattung auswähle
Dieses Problem tritt auf, wenn die abgerufene Adresse nicht den INSEE-Code Ihrer Gemeinde enthält oder wenn eine Inkonsistenz zwischen der Gemeinde und dem eingegebenen INSEE-Code besteht.
Wie kann man es beheben?
Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Bereich, Abschnitt "Meine persönlichen Daten", um den INSEE-Code Ihrer Adresse zu ändern.
Wenn das Problem weiterhin besteht, reichen Sie über dieses Formular eine Beschwerde ein und geben Sie an, dass sich das Logo auf unbestimmte Zeit dreht.
Ich verwende einen Discovery-Pass
Sie müssen die Route "Discovery Pass Package" auswählen und Ihre Discovery Pass-Nummer angeben. Diese 10-stellige Nummer steht neben dem Mikrochip, ohne den Buchstaben.
Haben Sie Schwierigkeiten bei der Beantragung? Gibt es ein technisches Problem?
Schreiben Sie uns, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken, oder rufen Sie uns an unter 09 70 82 82 83, Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 20:00 Uhr.