Île-de-France Mobilités organisiert Erstattungskampagnen, die auf ihrer offiziellen Website aufgeführt sind. Bevor Sie eine Anfrage stellen, überprüfen Sie, ob sie im Navigo-Kundenentschädigungsbereich aufgeführt ist.

Um die Sicherheit Ihres Rückerstattungsantrags zu gewährleisten, befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

Überprüfen Sie die URL der Website : Stellen Sie sicher, dass die Adresse "iledefrance-mobilites.fr" enthält, bevor Sie Ihre persönlichen Daten eingeben. Hüten Sie sich vor Websites mit ähnlichen Adressen, Fehlern oder ungewöhnlichen Zeichen.

E-Mails im Zusammenhang mit Ihrem Rückerstattungsantrag stammen nur von der [email protected] . Sie enthalten mindestens die Referenznummer Ihrer Bewerbung. Hüten Sie sich vor Rechtschreibfehlern, alarmierenden oder zu dringenden Nachrichten, die Anzeichen für Betrug sein können.

Klicken Sie niemals auf einen verdächtigen Link, den Sie per E-Mail oder SMS erhalten haben: Wenn Sie eine Nachricht erhalten, dass eine Aktion im Zusammenhang mit Ihrem Rückerstattungsantrag erforderlich ist, und Sie Zweifel haben, klicken Sie nicht auf die verdächtigen Links. Greifen Sie direkt auf Ihren persönlichen Bereich zu, indem Sie iledefrance-mobilites.fr in die Adressleiste Ihres Browsers eingeben, melden Sie sich mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto an und überprüfen Sie dann im Abschnitt "Mein Konto verwalten" den Vergütungsbereich, um Ihre Anfragen zu verfolgen und zu prüfen, ob Maßnahmen erforderlich sind.

Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, melden Sie dies sofort über die www.cybermalveillance.gouv.fr-Plattform.

Weitere Informationen darüber, wie Sie unsere E-Mails erkennen können, finden Sie in unserem Artikel "Warnung: betrügerische E-Mails, die an Navigo-Abonnenten gesendet werden".