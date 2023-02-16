Warnung: Betrügerische E-Mails, die an Navigo-Abonnenten gesendet werden

Viele unserer Navigo-Abonnenten haben betrügerische E-Mails erhalten, die verschiedene Formen annehmen können :

Eine E-Mail mit dem Betreff " Navigo - Abonnement ausgesetzt ", in der Sie aufgefordert werden, eine Zahlung zu regeln,

", in der Sie aufgefordert werden, eine Zahlung zu regeln, Oder eine E-Mail über unsere Entschädigungskampagnen, in der Sie aufgefordert werden, eine Datei mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen, um Ihre Rückerstattung zu erhalten.

Bei diesen E-Mails handelt es sich um Betrügereien (auch Phishing oder Phishing im Internet genannt), um illegal Geld zu erpressen.

Was ist Phishing?

Phishing ist in den letzten Jahren sehr verbreitet geworden.

Es handelt sich um eine Online-Betrugstechnik, die darin besteht, den Empfänger einer E-Mail zu täuschen, indem er glaubt, dass er mit einer bekannten Einrichtung kommuniziert (seiner Bank, einer öffentlichen Einrichtung oder ... Île-de-France Mobilités), um vom Empfänger persönliche Informationen wie Bankdaten, Anmeldedaten und Ausweisdokumente zu erhalten, um Geld zu stehlen.