Warnung: Betrügerische E-Mails, die an Navigo-Abonnenten gesendet werden
Warnung: Betrügerische E-Mails an Navigo-Abonnenten
Viele unserer Navigo-Abonnenten haben betrügerische E-Mails erhalten, die verschiedene Formen annehmen können :
- Eine E-Mail mit dem Betreff "Navigo - Abonnement ausgesetzt", in der Sie aufgefordert werden, eine Zahlung zu regeln,
- Oder eine E-Mail über unsere Entschädigungskampagnen, in der Sie aufgefordert werden, eine Datei mit Ihren persönlichen Daten auszufüllen, um Ihre Rückerstattung zu erhalten.
Bei diesen E-Mails handelt es sich um Betrügereien (auch Phishing oder Phishing im Internet genannt), um illegal Geld zu erpressen.
Was ist Phishing?
Phishing ist in den letzten Jahren sehr verbreitet geworden.
Es handelt sich um eine Online-Betrugstechnik, die darin besteht, den Empfänger einer E-Mail zu täuschen, indem er glaubt, dass er mit einer bekannten Einrichtung kommuniziert (seiner Bank, einer öffentlichen Einrichtung oder ... Île-de-France Mobilités), um vom Empfänger persönliche Informationen wie Bankdaten, Anmeldedaten und Ausweisdokumente zu erhalten, um Geld zu stehlen.
Kleine Erinnerungen im Falle eines Betrugsversuchs
- Klicken Sie niemals auf Links in einer verdächtigen E-Mail , in der Sie nach Geld oder Ihren persönlichen Daten gefragt werden.
- Verbinden Sie sich immer über die offizielle Website oder Anwendung mit Ihrem Konto, niemals per E-Mail,
- Überprüfen Sie immer die Schreibweise der E-Mail-Adresse, die Ihnen schreibt.
Wie kommuniziert Île-de-France Mobilités, um Sie im Falle einer unbezahlten Zahlung zu kontaktieren?
Zuerst per SMS
Zunächst wird eine SMS an den Kunden gesendet, in der er aufgefordert wird, sich an das Customer Relations Center zu wenden.
Beispiele für Nachrichten:
- Für Navigo-Abonnements : Bitte kontaktieren Sie uns unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis)
- Für imagine R-Abonnements : Bitte kontaktieren Sie uns unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis)
Per E-Mail
Anschließend wird eine E-Mail gesendet , um den Kunden über den Status seines Vertrags und die zu ergreifenden Schritte zu informieren.
Beispiel:
- Ihre letzte Zahlung wurde abgelehnt. Um eine Sperrung Ihres Kartenpasses zu vermeiden, kontaktieren Sie uns bitte unter: 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis)
In Ihrem persönlichen Bereich
Bei unbezahlten Rechnungen und wenn Sie eine E-Mail oder SMS erhalten haben, wird das Zahlungsproblem auch in Ihrem persönlichen Kundenbereich auf Ich verwalte meine Karte gemeldet.
Am Schalter
Sie können den Status Ihres Abonnements auch am Schalter bei einer Agentur der Spediteure überprüfen.
Jede andere Anfrage, die Sie in unserem Namen erhalten, ist ein Betrugsversuch.
Wie kommuniziert Île-de-France Mobilités für eine Entschädigungskampagne?
Alle Vergütungskampagnen werden nur online und von dieser Plattform aus durchgeführt.
Alle anderen E-Mails, in denen Sie aufgefordert werden, persönliche Daten anzugeben, um eine Entschädigung zu erhalten, sind betrügerisch.
Île-de-France Mobilités reicht Beschwerde ein, um seine Abonnenten vor Betrug zu schützen
Um Sie vor Betrug zu schützen und die Wachsamkeit der Behörden zu alarmieren, erstattet Île-de-France Mobilités systematisch Anzeige bei jedem Betrugsversuch.