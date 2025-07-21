Sobald Sie die Bestätigung Ihres Abonnements erhalten haben, können Sie Ihren Pass aktualisieren:

Am Telefon: über die Anwendung Ile-de-France Mobilités oder die von offiziellen Händlern;

über oder die von offiziellen Händlern; An den Verkaufsautomaten der RATP-Bahnhöfe oder der SNCF-Bahnhöfe Transilien;

An den Fahrkartenschaltern, Verkaufsstellen und Handelsvertretungen der Transportunternehmen RATP und Transilien SNCF.

Wie lade ich meinen Tarif am Telefon auf?

Voraussetzungen: Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon das Aufladen des Pakets ermöglicht: Mit welchen Telefonen können Sie einen Navigo-Pass aufladen?

Über die Anwendung Ile-de-France Mobilités

Im Menü "Kaufen".

Klicken Sie auf "Auf meinem Navigo-Pass" und legen Sie Ihren Pass auf die Rückseite des Telefons, um den Inhalt anzuzeigen.

Auf iPhones müssen Sie auf "Meinen Pass lesen" klicken, bevor Sie den Pass oben auf dem Telefon präsentieren. Akzeptieren Sie den ausstehenden Vorgang, indem Sie auf "Abschließen" klicken.

Wie kann ich einen Navigo-Pass mit meinem Telefon erfolgreich lesen?