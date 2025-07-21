Sie können Ihr imagine R-Paket per Post abonnieren oder verlängern (mit Ausnahme von imagine R Junior, das nur online verfügbar ist):

wenn Ihr Paket von einem Drittzahler finanziert wird;

wenn Sie bar per Scheck bezahlen möchten;

wenn Sie von einem Computer oder Mobiltelefon aus keinen Internetzugang haben.

1. Holen Sie sich das Formular

Holen Sie sich ein Anmeldeformular (im Rahmen der verfügbaren Bestände) in den Verkaufsstellen der Spediteure, an den RATP-Verkaufsstellen und an den SNCF-Serviceschaltern Navigo.

2. Fügen Sie Belege hinzu

Aktuelles Passfoto: Vorderseite, barhäuptig, auf neutralem Hintergrund und Format 35 x 45 mm. Für eine Verlängerung nicht erforderlich.

Nachweis der Anmeldung oder des Schulunterrichts, der von der Schule für das kommende Schuljahr abgestempelt wird. Obligatorisch für Personen über 16 Jahre. Muss auf Französisch sein und den Namen/Vornamen und das laufende Schuljahr angeben.

Zahlungsmethode.

Stipendiencoupon (nur für Stipendiaten): Die vollständige Benachrichtigung kann von der imagine R-Agentur nur angefordert werden, wenn die Stipendienbescheinigung des imagine R-Formulars vorgelegt wird.

Im Rahmen zusätzlicher Kontrollen können weitere Dokumente angefordert werden.

3. Senden Sie die vollständige Datei

Lieferadresse:

Agentur imagine R

TSA 94444

977213 AVON CEDEX

4. Sie werden per E-Mail über die Validierung Ihrer Datei informiert

Rechnen Sie mit maximal 21 Tagen.