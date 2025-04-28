Wie erhalte ich ein Navigo Annual Package Certificate?
Benötigen Sie eine Pauschalbescheinigung?
Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, es zu erhalten:
- online, von Ihrem persönlichen Bereich aus: Klicken Sie auf Ihren Vertrag, "Mein Zertifikat" und lassen Sie sich führen.
- in einer Handelsvertretung von RATP, SNCF oder OPTILE oder an einem RATP-Schalter oder Guichet Services Navigo SNCF. Dieser Service ist auch an allen RATP-Schaltern verfügbar.
- per Post: Senden Sie Ihre Anfrage an folgende Adresse:
JÄHRLICHE NAVIGO AGENTUR
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise cedex 9
GUT ZU WISSEN:
Für ein Navigo Jour-Paket wird kein Zertifikat ausgestellt. Wenn Ihr Kauf mit Ihrem Telefon getätigt wurde, wird Ihnen Ihr Kaufbeleg per E-Mail zugesandt.