Benötigen Sie eine Pauschalbescheinigung?

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, es zu erhalten:

online, von Ihrem persönlichen Bereich aus: Klicken Sie auf Ihren Vertrag, "Mein Zertifikat" und lassen Sie sich führen.

in einer Handelsvertretung von RATP, SNCF oder OPTILE oder an einem RATP-Schalter oder Guichet Services Navigo SNCF. Dieser Service ist auch an allen RATP-Schaltern verfügbar.

per Post: Senden Sie Ihre Anfrage an folgende Adresse:

JÄHRLICHE NAVIGO AGENTUR

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise cedex 9

GUT ZU WISSEN:

Für ein Navigo Jour-Paket wird kein Zertifikat ausgestellt. Wenn Ihr Kauf mit Ihrem Telefon getätigt wurde, wird Ihnen Ihr Kaufbeleg per E-Mail zugesandt.