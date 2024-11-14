Sie können sich direkt online auf unserer Website anmelden oder sich an die Handelsvertretung der Spediteure, bestimmte RATP-Schalter oder einige Navigo SNCF-Serviceschalter wenden.

Online abonnieren

Gehen Sie zum Online-Abonnementbereich, bringen Sie Ihre Zahlungsmethode (RIB oder Kreditkarte) und ein Foto im digitalen JPEG- oder GIF-Format (zum Herunterladen oder mit Ihrer Webcam, Ihrem Handy oder Tablet) mit.

Beantworten Sie beide Fragen und lassen Sie sich dann führen.

Wenn Ihr Antrag vollständig ist (Foto entspricht den Anforderungen, Zahlung akzeptiert und Vertrag elektronisch unterzeichnet), wird der Navigo-Jahrespass je nach Wahl entweder innerhalb von maximal 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) zu Ihnen nach Hause geschickt oder 3 Werktage nach der Bestellung in einer Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder an den Navigo SNCF-Serviceschaltern gegen Vorlage eines Identitätsnachweises ausgestellt.

GUT ZU WISSEN:

Wenn Sie nicht der Zahler Ihres Pakets sind, erhält der Zahler den elektronischen Vertrag per E-Mail zur Unterschrift.

Wenn Sie von den Senior-Tarifen profitieren möchten und noch kein Navigo-Jahrespaket haben, gehen Sie direkt zu einer Agentur.

Abonnieren Sie eine Agentur

Gehen Sie zu den Handelsvertretungen der Spediteure, zu bestimmten RATP-Schaltern oder zu einigen SNCF-Serviceschaltern von Navigo. Bringen Sie einen der folgenden Punkte mit:

Identitätsnachweis,

ein RIB und ein Zahlungsmittel für die erste monatliche Zahlung, wenn Sie sich für die Zahlung per Lastschrift entscheiden,

eine Kreditkarte oder Bargeld (nur in der Filiale), wenn Sie bar bezahlen möchten.

NB: Sie müssen kein Foto vorlegen, es wird direkt vor Ort aufgenommen. Ihre Navigo Jahreskarte wird Ihnen umgehend ausgehändigt.