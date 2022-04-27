Um herauszufinden, ob Sie berechtigt sind, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

62 Jahre oder älter sein;

Keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die streng weniger als die Hälfte beträgt.

Wenn Sie von den Senior-Tarifen profitieren können und kein Navigo-Jahrespaket haben, können Sie die Senior-Tarife über die Handelsvertretung der Spediteure, bestimmte RATP-Schalter oder einige Navigo SNCF-Serviceschalter beantragen.

Um Ihre Navigo Annual Senior Pricing Pass sofort zu abonnieren und zu erhalten, bringen Sie Folgendes mit:

- ein RIB (für das Navigo Annual Senior Pricing Paket ist nur die Zahlung per Lastschrift möglich)

- einen Identitätsnachweis

Sie müssen kein Foto vorlegen, es wird direkt vor Ort aufgenommen.

Ihre Navigo Jahreskarte wird Ihnen umgehend ausgehändigt.