Ich habe keinen Navigo Jahresplan, wie kann ich die Seniorenpreise anfordern?
Um herauszufinden, ob Sie berechtigt sind, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
- 62 Jahre oder älter sein;
- Keine berufliche Tätigkeit ausüben oder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die streng weniger als die Hälfte beträgt.
Wenn Sie von den Senior-Tarifen profitieren können und kein Navigo-Jahrespaket haben, können Sie die Senior-Tarife über die Handelsvertretung der Spediteure, bestimmte RATP-Schalter oder einige Navigo SNCF-Serviceschalter beantragen.
Um Ihre Navigo Annual Senior Pricing Pass sofort zu abonnieren und zu erhalten, bringen Sie Folgendes mit:
- ein RIB (für das Navigo Annual Senior Pricing Paket ist nur die Zahlung per Lastschrift möglich)
- einen Identitätsnachweis
Sie müssen kein Foto vorlegen, es wird direkt vor Ort aufgenommen.
Ihre Navigo Jahreskarte wird Ihnen umgehend ausgehändigt.