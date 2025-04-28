Ich bezahle bar: Wie erneuere ich die Zahlung meines Navigo-Jahresplans?

Aktualisiert am 28 April 2025

Wenn Sie Ihr Navigo-Jahrespaket in bar bezahlen, erhalten Sie ca. 2 Monate vor dem Fälligkeitsdatum ein Schreiben, in dem Sie aufgefordert werden, eine neue Zahlung vorzunehmen. Sie können dann die Zahlung Ihres Pakets in bar erneuern:

GUT ZU WISSEN

Sie können auch per Lastschrift bezahlen.

Dazu laden wir Sie ein, sich an eine Handelsvertretung der Spediteure, an einige RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschalter Navigo zu wenden, ausgestattet mit:

  • Identitätsnachweis,
  • ein RIB,
  • und ein Zahlungsmittel zur Zahlung der ersten monatlichen Zahlung.

Beachten Sie, dass diese Aktion nur möglich ist, wenn Sie Ihr Navigo-Jahrespaket verlängern.

Wenn Sie die Zahlung für Ihren Plan nicht vor Ablauf erneuern, wird er automatisch ausgesetzt. Sie müssen sich dann mit Ihrer Navigo-Jahreskarte an die Handelsvertretung der Spediteure, an einige RATP-Schalter oder an den Navigo SNCF-Serviceschalter wenden, um die Rücknahme zu beantragen.