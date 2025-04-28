Ich bezahle bar: Wie erneuere ich die Zahlung meines Navigo-Jahresplans?
Wenn Sie Ihr Navigo-Jahrespaket in bar bezahlen, erhalten Sie ca. 2 Monate vor dem Fälligkeitsdatum ein Schreiben, in dem Sie aufgefordert werden, eine neue Zahlung vorzunehmen. Sie können dann die Zahlung Ihres Pakets in bar erneuern:
- online von Ihrem persönlichen Bereich aus (mit Ausnahme eines Pakets, das von einem Drittzahler finanziert wird)
- in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern (nur per Kreditkarte) oder am SNCF-Serviceschalter Navigo
- telefonisch oder per Post
Jährliche Navigo-Agentur
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
Telefon : 09 69 39 22 22
(Anruf ohne Aufpreis von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr)
E-Mail: [email protected]
GUT ZU WISSEN
Sie können auch per Lastschrift bezahlen.
Dazu laden wir Sie ein, sich an eine Handelsvertretung der Spediteure, an einige RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschalter Navigo zu wenden, ausgestattet mit:
- Identitätsnachweis,
- ein RIB,
- und ein Zahlungsmittel zur Zahlung der ersten monatlichen Zahlung.
Beachten Sie, dass diese Aktion nur möglich ist, wenn Sie Ihr Navigo-Jahrespaket verlängern.
Wenn Sie die Zahlung für Ihren Plan nicht vor Ablauf erneuern, wird er automatisch ausgesetzt. Sie müssen sich dann mit Ihrer Navigo-Jahreskarte an die Handelsvertretung der Spediteure, an einige RATP-Schalter oder an den Navigo SNCF-Serviceschalter wenden, um die Rücknahme zu beantragen.