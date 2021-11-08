Die Navigo Annual Packages 2-3, 3-4 und 4-5 profitieren von der "Dezonierung", d.h. der Möglichkeit, in der gesamten Region zu reisen, unabhängig von den abonnierten Gebieten:

von Samstag von 00:00 Uhr bis Sonntag bis 23:59 Uhr,

Feiertage von 00:00 bis 23:59 Uhr,

vom 15. Juli um 00:00 Uhr bis zum 15. August um 23:59 Uhr,

und während der kurzen Schulferien der Zone C (Allerheiligen, Weihnachten, Winter und Frühling) am Tag nach dem Ende des Unterrichts von 00:00 bis 23:59 Uhr am Tag vor dem Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts, wie vom Ministerium für nationale Bildung festgelegt.

Der berücksichtigte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eingabevalidierung des verwendeten Verkehrsträgers.