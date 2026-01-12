Möchten Sie für ein Navigo-Jahrespaket eines anderen Karteninhabers bezahlen?

Sie können die Handelsvertretung von Spediteuren, RATP-Verkaufsstellen oder Guichet Services Navigo SNCF abonnieren:

Die Anwesenheit des Zahlers und des Karteninhabers ist obligatorisch

Erforderliche Unterlagen : Legen Sie einen Identitätsnachweis des Inhabers vor.

: Legen Sie einen Identitätsnachweis des Inhabers vor. Foto vor Ort : Das Foto des Inhabers wird direkt in der Agentur aufgenommen.

: Das Foto des Inhabers wird direkt in der Agentur aufgenommen. Zahlungsmethode : Bringen Sie ein RIB und ein Zahlungsmittel (das des Zahlers) mit, wenn Sie per Lastschrift bezahlen, oder eine Kreditkarte, wenn Sie bar bezahlen.

Die Navigo-Jahreskarte, die auf das Paket aufgeladen wird, wird sofort ausgestellt.

Glossar