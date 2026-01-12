Wie schließe ich ein Navigo-Jahrespaket für einen neuen Karteninhaber ab?

Aktualisiert am 12 Januar 2026

Möchten Sie für ein Navigo-Jahrespaket eines anderen Karteninhabers bezahlen?

Sie können die Handelsvertretung von Spediteuren, RATP-Verkaufsstellen oder Guichet Services Navigo SNCF abonnieren:

  • Die Anwesenheit des Zahlers und des Karteninhabers ist obligatorisch
  • Erforderliche Unterlagen : Legen Sie einen Identitätsnachweis des Inhabers vor.
  • Foto vor Ort : Das Foto des Inhabers wird direkt in der Agentur aufgenommen.
  • Zahlungsmethode : Bringen Sie ein RIB und ein Zahlungsmittel (das des Zahlers) mit, wenn Sie per Lastschrift bezahlen, oder eine Kreditkarte, wenn Sie bar bezahlen.
    Die Navigo-Jahreskarte, die auf das Paket aufgeladen wird, wird sofort ausgestellt.

Glossar

  • Karteninhaber: die Person, die vom Navigo-Jahrespaket profitiert. Sein Foto und sein Name erscheinen auf der Navigo Annual Pass.
  • Zahler: die Person, die die Zahlung des Pakets vornimmt.