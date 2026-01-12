Wie schließe ich ein Navigo-Jahrespaket für einen neuen Karteninhaber ab?
Möchten Sie für ein Navigo-Jahrespaket eines anderen Karteninhabers bezahlen?
Sie können die Handelsvertretung von Spediteuren, RATP-Verkaufsstellen oder Guichet Services Navigo SNCF abonnieren:
- Die Anwesenheit des Zahlers und des Karteninhabers ist obligatorisch
- Erforderliche Unterlagen : Legen Sie einen Identitätsnachweis des Inhabers vor.
- Foto vor Ort : Das Foto des Inhabers wird direkt in der Agentur aufgenommen.
- Zahlungsmethode : Bringen Sie ein RIB und ein Zahlungsmittel (das des Zahlers) mit, wenn Sie per Lastschrift bezahlen, oder eine Kreditkarte, wenn Sie bar bezahlen.
Die Navigo-Jahreskarte, die auf das Paket aufgeladen wird, wird sofort ausgestellt.
Glossar
- Karteninhaber: die Person, die vom Navigo-Jahrespaket profitiert. Sein Foto und sein Name erscheinen auf der Navigo Annual Pass.
- Zahler: die Person, die die Zahlung des Pakets vornimmt.