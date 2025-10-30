Warum ein Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen?
In den Anwendungen des öffentlichen Verkehrs (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP und SNCF Connect) können Sie mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto Ihre Käufe von Tickets, Tages- und Navigo-Monats- oder Wochenkarten verfolgen und verwalten. Dieses Konto ist unerlässlich, um einen entmaterialisierten Navigo-Monat oder eine entmaterialisierte Woche auf Ihrem Handy zu kaufen.
Die Erstellung eines Kontos bei Île-de-France Mobilités Connect bringt Ihnen viele Vorteile und erleichtert Ihre Verfahren:
- Registrierung Ihrer Zahlungsmethode,
- Zusendung von Belegen über namentliche Einkäufe,
- Vereinfachte Kaufreise mit vorausgefüllter E-Mail-Adresse,
- Konsultation Ihrer letzten Einkäufe,
- Zugang zum Kundendienst, falls erforderlich.
Für die Erstellung eines Kontos bei Île-de-France Mobilités Connect sind nur die folgenden Informationen erforderlich: E-Mail-Adresse, Passwort, Vor- und Nachname.
Wenn Sie einen Navigo Month- oder Navigo Week-Plan kaufen möchten, um ihn auf Ihr Telefon aufzuladen, müssen Sie auch Ihr Geburtsdatum und Ihr Foto eingeben. Im Falle einer Kontrolle dieser Pakete kann der Agent Sie nämlich auffordern, diese Informationen vorzulegen.
Die Rubriken "Mein Navigo" (Website Iledefrance-Mobilités.fr)
Innerhalb dieses zentralisierten Verwaltungsbereichs können Sie mit Ihrem Konto eine breite Palette von Navigo-Diensten nutzen:
Zu den Anwendungen des öffentlichen Verkehrs (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP und SNCF Connect)
Mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto können Sie Ihre Käufe von Tickets, Tageskarten und Navigo-Monats- oder Wochenkarten verfolgen und verwalten. Dieses Konto ist unerlässlich, um einen entmaterialisierten Navigo-Monat oder eine entmaterialisierte Woche auf Ihrem Handy zu kaufen.
Auf Partner-Mitfahrgelegenheiten (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily)
Sie können Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto verwenden, um sich für Fahrgemeinschaften anzumelden. Dieses Konto ist unerlässlich, wenn Sie Navigo-Abonnent sind und von den von Île-de-France Mobilités angebotenen Fahrten über die Anwendungen ihrer Partner profitieren möchten. Mehr erfahren
Abonnieren Sie ein Navigo-Paket und/oder einen Vertrag für mich oder einen Dritten
- Abonnieren Sie ein Navigo-Jahrespaket
- Abonnieren Sie ein Imagine R Student oder School-Paket
- Schließen Sie einen Navigo Liberté + -Vertrag ab
- Finanzierung des Vertrags/Pakets einer Person
Verwalten Sie meine Navigo-Pakete und/oder -Verträge sowie die von mir finanzierten
- Sehen Sie sich alle von Ihnen finanzierten Pläne an
- Fordern Sie die Senior-Preise für ein Navigo-Jahrespaket an
- Laden Sie ein Paketzertifikat herunter
- Regularisieren einer unbezahlten
- Setzen Sie Ihren Navigo-Jahresplan aus
- Ändern Sie die Zonen Ihres Navigo-Jahresplans
- Verfolgen Sie Ihren Verbrauch im Rahmen eines Navigo Liberté + -Vertrags
- Greifen Sie im Rahmen eines Navigo Liberté + -Vertrags auf Ihre Lastschrifthistorie zu
- Konsultieren/laden Sie Ihre Navigo Liberté + Rechnungen herunter
- Ändern Sie den Zahler Ihres Navigo Liberté + Vertrags
- Kündigen Sie Ihr Navigo Jahrespaket oder Ihren Navigo Liberté + -Vertrag
Meinen Navigo-Pass verwalten
- Bestellen Sie einen Navigo-Pass
- Wählen Sie Click n' Collect, um Ihren Navigo-Pass abzuholen
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo-Passes
Hinweis: Die Verlust-/Diebstahlmeldung ist online nur für Navigo Annual-, imagine R- und Navigo-Pässe im Rahmen des Navigo Liberté+-Vertrags verfügbar.
Meine Informationen verwalten, Online-Anfragen stellen und verfolgen
- Ändern Sie Ihre persönlichen Daten
- Ändern Sie Ihre Bankverbindung
- Kontaktieren Sie unseren Kundenservice
- Greifen Sie auf die Nachverfolgung Ihrer aktuellen Anfragen zu
Und bald...
In naher Zukunft kann Ihr Île-de-France Mobilités Connect-Konto auch bei anderen Mobilitätspartnern verwendet werden! (Fahrrad, Carsharing ...)