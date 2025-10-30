In den Anwendungen des öffentlichen Verkehrs (Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP und SNCF Connect) können Sie mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto Ihre Käufe von Tickets, Tages- und Navigo-Monats- oder Wochenkarten verfolgen und verwalten. Dieses Konto ist unerlässlich, um einen entmaterialisierten Navigo-Monat oder eine entmaterialisierte Woche auf Ihrem Handy zu kaufen.

Die Erstellung eines Kontos bei Île-de-France Mobilités Connect bringt Ihnen viele Vorteile und erleichtert Ihre Verfahren:

- Registrierung Ihrer Zahlungsmethode,

- Zusendung von Belegen über namentliche Einkäufe,

- Vereinfachte Kaufreise mit vorausgefüllter E-Mail-Adresse,

- Konsultation Ihrer letzten Einkäufe,

- Zugang zum Kundendienst, falls erforderlich.

Für die Erstellung eines Kontos bei Île-de-France Mobilités Connect sind nur die folgenden Informationen erforderlich: E-Mail-Adresse, Passwort, Vor- und Nachname.

Wenn Sie einen Navigo Month- oder Navigo Week-Plan kaufen möchten, um ihn auf Ihr Telefon aufzuladen, müssen Sie auch Ihr Geburtsdatum und Ihr Foto eingeben. Im Falle einer Kontrolle dieser Pakete kann der Agent Sie nämlich auffordern, diese Informationen vorzulegen.