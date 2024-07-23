Hast du Fragen zum Kauf von tickets von deinem iPhone oder deiner Apple Watch?

Besuchen Sie unsere Hilfeseite , um Antworten auf Ihre Fragen zu finden und herauszufinden, wie Sie Ihren tickets-Service optimal nutzen können.

Haben Sie Fragen zum Kauf von Transporttickets auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch?

Besuchen Sie unsere Hilfeseite , um Antworten auf Ihre Fragen zu finden und herauszufinden, wie Sie die meisten aus Ihrem Ticketservice herausholen können.

Haben Sie keine Antwort auf Ihre Frage gefunden?

Senden Sie Ihre Anfrage über eine der mobilen Anwendungen, die den Kauf von tickets anbieten, an unser Support-Team.

Haben Sie Ihre Antwort nicht gefunden?

Senden Sie eine Anfrage an unseren Supportdienst über eine der mobilen Anwendungen, die den Ticketservice anbieten.