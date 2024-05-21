Es ist jetzt möglich, Ihre Transport tickets Île-de-France Mobilités auf Ihrem iPhone und Ihrer Apple Watch aufzuladen.

Um den tickets Purchase and Upload Service auf einem iPhone zu installieren, laden Sie die neueste Version einer der Apps , die den Kauf von tickets anbieten, aus dem App Store und wählen Sie die Registerkarte Kaufen > Auf meinem iPhone. Sie können dann den ersten ticket auswählen, den Sie auf Ihr iPhone laden möchten, und dafür bezahlen. Dieser Schritt erfordert einen Telekommunikations- oder WIFI-Netzwerkzugang.

Sobald die Zahlung akzeptiert wurde, werden Sie zur Apple Maps-App weitergeleitet, die eine entmaterialisierte Navigo-Karte auf Ihrem iPhone mit aufgeladenem ticket erstellt.

Zurück in der mobilen App können Sie Ihre Transport ticket über den Tab "Kaufen" (oder Tickets) oder über die Apple Maps-App anzeigen, indem Sie die Navigo-Karte auswählen.

Wenn dein iPhone mit einer kompatiblen Apple Watch verbunden ist, wähle den Tab "Kaufen" > Auf meiner Apple Watch , um den ersten ticket zum Aufladen und Bezahlen auszuwählen und den gleichen Prozess der Erstellung einer entmaterialisierten Navigo-Karte in der Smartwatch durchzuführen.

Reisen Sie dann ganz einfach mit Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch, in die ein Transport ticket geladen ist und das Sie validiert haben.