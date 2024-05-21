Installationsschritte auf dem iPhone über die Karten-App:

1. Öffnen Sie die Karten-App

2. Wählen Sie die Schaltfläche (+) und dann die Transportkarte

3. Wählen Sie unter den Regionen und Netzwerken Frankreich / Navigo

4. Klicken Sie auf Weiter

5. Wählen Sie die zu kaufende Transport ticket und klicken Sie auf Kaufen

6. Folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf und die Erstellung Ihrer entmaterialisierten Navigo-Karte zu bestätigen

Um eine zusätzliche entmaterialisierte Navigo-Karte in Ihrem iPhone zu erstellen, wiederholen Sie den gleichen Vorgang.

Installationsschritte auf der Apple Watch über die Karten-App:

1. Öffnen Sie die Karten-App auf der Uhr

2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Karte hinzufügen

3. Wählen Sie ÖPNV-Karte

4. Wählen Sie unter den Regionen und Netzwerken Frankreich / Navigo

5. Klicken Sie auf Weiter

6. Wählen Sie die zu kaufende Transport ticket und klicken Sie auf Kaufen

7. Folgen Sie den Anweisungen, um den Kauf und die Erstellung Ihrer entmaterialisierten Navigo-Karte zu bestätigen

Um eine zusätzliche entmaterialisierte Navigo-Karte in Ihrer Apple Watch zu erstellen, wiederholen Sie denselben Vorgang.