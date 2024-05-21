Um Transport tickets auf Ihr iPhone oder Ihre Apple Watch zu laden, ist ein Installationsschritt erforderlich, um eine entmaterialisierte Navigo-Karte zu erstellen, auf die die Transport tickets sicher geladen werden.

Während des Installationsschritts, um eine entmaterialisierte Navigo-Karte in Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch zu erstellen, haben Sie die erste Transport-ticket gekauft.

Um weitere tickets und Pläne zu erwerben, gehen Sie zum Startbildschirm der Einkaufsabteilung:

- Kaufen > Auf meinem iPhone > Kaufen Sie einen ticket

- Kaufen > Auf meiner Apple Watch > Einen ticket kaufen

Die Anwendung zeigt dann die verschiedenen tickets an, die zum Kauf angeboten werden. Sie wählen den ticket und ggf. das Datum, die Felder und die Menge aus.

Vor der Zahlung werden Sie gebeten, sich bei Île-de-France Mobilités Connect zu authentifizieren , um von mehreren Vorteilen zu profitieren: Registrierung Ihrer Zahlungsmethode, namentlicher Kaufbeleg, Abfrage Ihrer letzten Einkäufe, bessere Verwaltung Ihrer Kundendienstanfragen usw.

Diese Authentifizierung ist für den Kauf von Navigo Month- und Navigo Week-Paketen obligatorisch, um Sie bei einer Kontrolle identifizieren zu können.

Für die Zahlung müssen Sie über eine Kreditkarte verfügen und eine E-Mail-Adresse eingeben, an die Ihnen der Kaufbeleg zugesandt wird. Diese Adresse ist vorausgefüllt, wenn Sie bei Île-de-France Mobilités Connect authentifiziert sind.

Sie können Ihre Transport tickets auch mit Apple Pay bezahlen.

Nach der Zahlung wird das ticket auf Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch aufgeladen und Sie können damit reisen.