Sie können Ihren Plan aufladen:

Von Ihrem Telefon aus:

Gehen Sie zur mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder zu denen offizieller Händler. Apps können im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden:

1 - Wählen Sie im Menü "Kaufen" den Abschnitt "Auf meinem Navigo-Pass"

2 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Pass zu aktualisieren.