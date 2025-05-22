Wie lade ich mein Amethyst-Paket mit dem Navigo-Pass auf?
Sie können Ihren Plan aufladen:
- Von Ihrem Telefon aus:
Gehen Sie zur mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités oder zu denen offizieller Händler. Apps können im Apple Store oder Play Store heruntergeladen werden:
1 - Wählen Sie im Menü "Kaufen" den Abschnitt "Auf meinem Navigo-Pass"
2 - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Pass zu aktualisieren.
- In einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten: Finden Sie die nächstgelegene Verkaufsstelle