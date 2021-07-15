Die Version von Android 11, die auf Pixel-Handys bereitgestellt wurde, hat einen Fehler, der Ihre auf Ihrem Telefon vorhandenen tickets im Netzwerk in Ile-de-France nicht mehr validiert.

Dieser Fehler ist Google bekannt. Eine Lösung besteht darin, Ihr Telefon herunterzufahren und neu zu starten, um Ihre Transport tickets wieder zu verwenden.

Wenn es immer noch nicht funktioniert, bis dieser Fehler behoben ist, können Sie jederzeit Ihr Handy verwenden, um einen Navigo-Pass aufzuladen.

Wenn Sie t+ Tickets haben, gehen diese nicht verloren.