Sie können Ihre Bankkontoinformationen direkt in Mein Bereich > Mein Navigo ändern, indem Sie auf "Meine Zahlungsmethoden" klicken.

Klicken Sie auf "BIC /IBAN hinzufügen" und lassen Sie sich von uns führen

Weisen Sie diese Zahlungsmethode Ihrem aktuellen Plan/Vertrag oder den von Ihnen finanzierten Paketen/Verträgen zu

Sie können diese Änderung auch vornehmen, indem Sie sich an die Handelsvertretung der Spediteure, die RATP-Verkaufsstelle oder den SNCF-Serviceschalter Navigo wenden oder eine Anfrage per Post stellen.

GUT ZU WISSEN

Bei den Navigo Annual- und Imagine R-Paketen wird die Änderung erst wirksam, wenn Sie diesen Vorgang nach dem 15. des Monats durchführen, wenn der Folgemonat abgebucht wird.

Für den Navigo Liberté + -Vertrag wird dieser Vorgang bei der nächsten Lastschrift berücksichtigt.