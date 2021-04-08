Die SEPA-Überweisung und die SEPA-Lastschrift erfordern die Verwendung von Bankdaten, die auf europäischer Ebene harmonisiert sind: BIC und IBAN.

Die BIC (Bank Identifier Number) ist die internationale Kennung der Bank. Es erscheint auf Ihrem Kontoauszug. Es besteht aus 8 bis 11 Zeichen.

Die IBAN (International Bank Account Number) ist die Kennung des Bankkontos. Es erscheint auf Ihrem Kontoauszug. In Frankreich besteht es aus 27 Zeichen, die mit FR beginnen, gefolgt von 2 Zeichen und dann den 23 Ziffern des alten RIB.