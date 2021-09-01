SEPA (Single Euro Payment Area) ist eine Initiative der Europäischen Union, die darauf abzielt, eine einzigartige Palette von Zahlungsmethoden in Euro zu schaffen.

Für eine Überweisung oder Lastschrift innerhalb desselben Landes oder zwischen zwei Ländern des SEPA-Raums sind die Bankdaten BIC und IBAN zu verwenden. Die maximale Bearbeitungszeit beträgt einen Tag. Das SEPA-Lastschriftmandat formalisiert die Ermächtigung des Gläubigers, den Schuldner zu belasten.

In diesem Zusammenhang haben Sie kein Dokument, das Sie Ihrer Bank mitteilen müssen. Ihre Bank bleibt jedoch Ihr Hauptansprechpartner für alle Ihre Fragen zu Zahlungsmethoden.

Wenn Sie sich im SEPA-Lastschriftverfahren befinden, sehen Sie möglicherweise die folgenden Daten auf Ihrem Lastschriftmandat:

Anzeige Ihrer eindeutigen Mandatsreferenz (RUM), die Ihrer Kundenreferenz für die Lastschrift entspricht

Anzeige der ICS-Kennung (SEPA-Gläubiger-ID), die der eindeutigen Referenz für Navigo Annual innerhalb der SEPA-Zone entspricht