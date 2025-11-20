Fall von Paketen

Wenn Sie einen gültigen Navigo Month-, Navigo Week- oder Navigo Day-Tarif telefonisch haben, beginnt Ihr Navigo Liberté + -Abonnement am Tag nach Ablauf der Gültigkeit Ihres Navigo Monats-, Wochen- oder Tagespakets.

Mit Ihrem aktiven Navigo Liberté + -Vertrag ist es möglich, ein Navigo Month-, Navigo Week- oder Navigo Day-Allzonenpaket auf demselben Telefon zu erwerben , wenn Sie eine tägliche Reise geplant haben.

Prioritäten bei der Validierung

Die tickets Fête de la musique, Antipollution, Navigo Mois, Navigo Semaine und Navigo Jour haben Vorrang bei der Validierung auf dem Navigo Liberté + und können auf demselben Telefon koexistieren.

Umgekehrt hat der Navigo Liberté + Service Vorrang bei der Entwertung von Metro-Train-RER-Tickets, Bus-Tram-Tickets und Paris Airports Region-Tickets<>, die bis zur Kündigung des Navigo Liberté +-Vertrags nicht mehr verwendet werden können.