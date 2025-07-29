Wie wechsle ich mein Telefon und reise mit meinem Navigo Liberté + Vertrag weiter?
Ich speichere meine tickets auf meinem Handy
Gehen Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung, klicken Sie im Menü "Kaufen" auf "Kontakt", wählen Sie die Kategorie "Mein Telefon" und dann "Ich möchte meine tickets sichern". Wenn Sie die Schritte befolgen, werden die auf dem Telefon vorhandenen tickets gesichert und können auf einem anderen kompatiblen Telefon verwendet werden.
Ich stelle meine zuvor gespeicherten tickets wieder her
Gehen Sie auf Ihrem neuen Telefon zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung, klicken Sie im Menü "Kaufen" auf "Kontakt", wählen Sie die Kategorie "Mein Telefon" und dann "Ich möchte den Inhalt eines alten Geräts wiederherstellen". Und folgen Sie den Schritten.
Ich stelle meine nicht gespeicherten tickets wieder her (z. B. nach Verlust/Diebstahl)
