Ich speichere meine tickets auf meinem Handy

Gehen Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung, klicken Sie im Menü "Kaufen" auf "Kontakt", wählen Sie die Kategorie "Mein Telefon" und dann "Ich möchte meine tickets sichern". Wenn Sie die Schritte befolgen, werden die auf dem Telefon vorhandenen tickets gesichert und können auf einem anderen kompatiblen Telefon verwendet werden.