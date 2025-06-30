Ich greife auf meine Rechnungen zu

Die monatliche Rechnung von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrempersönlichen Bereich in der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités, Rubrik "Meine Rechnungen", Registerkarte "Rechnung" verfügbar.

Mit jeder neuen Rechnung erhalten Sie eine Informations-E-Mail.

Sie können Ihre letzten 24 Rechnungen jederzeit im PDF-Format herunterladen und einsehen.