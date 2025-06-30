Wie kann ich meine Rechnung einsehen und verstehen?
Ich greife auf meine Rechnungen zu
Die monatliche Rechnung von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrempersönlichen Bereich in der mobilen Anwendung von Île-de-France Mobilités, Rubrik "Meine Rechnungen", Registerkarte "Rechnung" verfügbar.
Mit jeder neuen Rechnung erhalten Sie eine Informations-E-Mail.
Sie können Ihre letzten 24 Rechnungen jederzeit im PDF-Format herunterladen und einsehen.
Ich verstehe meine monatliche Rechnung
Die monatliche Rechnung erfasst die Summe der Beträge der im Vormonat zurückgelegten Fahrten.
Wenn Sie keine Reise mit Ihrem Telefon unternommen haben und keine Gebühren oder Gutschriften entstanden sind, ist Ihre Rechnung ungültig und erscheint nicht in der Liste der Rechnungen.