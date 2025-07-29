Wie kann ich meine Zahlungsmethoden einsehen und ändern?
Gehen Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App zu Ihrem Navigo Liberté +-Bereich und dann zu "Meine Zahlungsmethode". Sie greifen dann auf die von Ihnen registrierten SEPA-Mandate zu.
Sie können:
- Entfernen Sie eine Zahlungsmethode, wenn sie nicht in Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag verwendet wird.
- Fügen Sie eine Zahlungsmethode hinzu und wenden Sie diese auf Ihren Navigo Liberté +-Vertrag anstelle der aktuellen Zahlungsmethode an, wenn Sie dies wünschen.
- Laden Sie das SEPA-Mandat als PDF herunter.