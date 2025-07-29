Sie können die Daten Ihres Vertrags in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de France Mobilités einsehen, indem Sie auf "Mein Vertrag" klicken.

Über eine Schaltfläche können Sie Ihren Vertrag im PDF-Format herunterladen.

Um die in Ihrem persönlichen Bereich gespeicherten Identitätsdaten zu ändern, müssen Sie eine Kundendienstanfrage stellen, indem Sie auf "Wie ändere ich meine Identitätsdaten?" klicken. Ein Identitätsnachweis ist erforderlich.