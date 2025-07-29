Wie funktioniert es?

Abonnieren Sie den Navigo Liberté + -Dienst ausschließlich telefonisch über die Anwendung Île-de-France Mobilités , die Ihnen im Play Store oder App Store zur Verfügung steht, indem Sie ein RIB mitbringen.

Reisen Sie durch die Île-de-France, indem Sie bei jeder Reise mit Ihrem Telefon validieren .

Jeden Monat werden Ihre Fahrten gezählt und Ihnen im Folgemonat (ca. 11. des Monats) in Rechnung gestellt.

Wie hoch sind die Preise?

Weitere Informationen zu den Tarifen finden Sie auf der Tarifseite von Navigo Liberté +: Bezahlen Sie Ihre Fahrten einzeln. Die Tarife sind identisch mit denen des Passes, mit Ausnahme der ermäßigten Tarife, die noch nicht auf dem Navigo Liberté + am Telefon verfügbar sind.