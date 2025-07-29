Melden Sie sich auf der Website von Île-de-France Mobilités bei Ihrem IDFM Connect-Konto an und reichen Sie Ihren Antrag ein.

Um weiter reisen zu können, müssen Sie Transport tickets kaufen, diese werden nicht erstattet.

Nach der Meldung eines Verlusts/Diebstahls Ihres Telefons wird es gesperrt und auf den Validierungsgeräten abgelehnt. Alle Fahrten, die nach dem Zeitpunkt der Verlust-/Diebstahlmeldung und mit dem als verloren gemeldeten Telefon unternommen werden, werden Ihnen jedoch nicht in Rechnung gestellt.

WICHTIG

Alle Fahrten, die mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag bis zur Registrierung der Verlusterklärung Ihres Telefons durchgeführt werden, werden Ihnen in Rechnung gestellt und müssen bezahlt werden. Uhrzeit und Datum der Erklärung werden berücksichtigt, um die Abrechnung von Fahrten zu sperren, die nach der Erklärung unternommen worden wären