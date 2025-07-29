Wenn Sie Fragen haben oder ein Problem mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag haben, gehen Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-App. Klicken Sie in Ihrem Navigo Liberté + -Bereich im Abschnitt "Meinen Vertrag verwalten" auf "Kontakt".

WICHTIG

Die Überwachung des Verbrauchs erfolgt nur zu informativen ticket auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Konsultation verfügbaren Daten. Die endgültigen Fahrten sind diejenigen, die am Ende des Monats im Mobilitätsnachweis enthalten sind und dann zur Erstellung der Rechnung verwendet werden.

Folglich sollten Reklamationen im Zusammenhang mit Reisen oder Rechnungen erst nach Erhalt der strittigen Rechnung im Abschnitt "Ich möchte eine Rechnung anfechten" geltend gemacht werden.