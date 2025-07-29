Es ist derzeit nicht möglich, Ihren Navigo Liberté + -Vertrag auf Ihrem Telefon zu entmaterialisieren .

Um den Navigo Liberté + Service telefonisch nutzen zu können, müssen Sie über die Anwendung Ile de France Mobilités einen neuen Vertrag abschließen.

Wenn Sie sowohl Ihren Pass als auch Ihr Telefon für Reisen verwenden, haben Sie:

Zwei Verträge Navigo Liberté + distinct ,

Navigo Liberté + , Zwei separate Rechnungen , die Ihnen zugesandt werden,

, die Ihnen zugesandt werden, Mit zwei separaten Proben.

WICHTIG:

Wir erinnern Sie daran, dass es wichtig ist, auf Reisen nur ein Medium zu verwenden, entweder Ihren Pass oder Ihr Telefon, um die Vorteile des Navigo Liberté + -Dienstes in vollem Umfang nutzen zu können .

GUT ZU WISSEN:

Es ist nicht erforderlich, Ihren Navigo Liberté + -Vertrag auf Pass zu kündigen, um einen Navigo Liberté + -Vertrag am Telefon abzuschließen.