Der Navigo Liberté + Vertrag unterliegt nur dem Lastschriftverfahren.

Jeden Monat wird Ihnen der Betrag in Rechnung gestellt, der den im Vormonat zurückgelegten Fahrten entspricht (mit Abzügen, Gebühren und Rückerstattungen).

Die Lastschrift erfolgt zwischen dem 13. und 18. des Monats für die Rechnung für den Vormonat. Sie werden vorab per E-Mail über den abgebuchten Betrag informiert.

Wenn Sie keine Reise unternommen haben, erhalten Sie keine Benachrichtigung über die Abbuchung.