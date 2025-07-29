Ich greife auf meinen Mobilitätsnachweis zu

Der Mobilitätsnachweis von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrem persönlichen Bereich in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Meine Rechnungen", Registerkarte "Nachweis" verfügbar.

Mit jedem neuen Mobilitätsnachweis erhalten Sie eine Informations-E-Mail.

Sie können Ihre Belege im PDF-Format herunterladen und anzeigen. Sie sind in den letzten 3 Monaten maximal verfügbar , abhängig von der von Ihnen gewählten Einwilligung.