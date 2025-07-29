Wie erhalte und verstehe ich meinen Mobilitätsnachweis?
Ich greife auf meinen Mobilitätsnachweis zu
Der Mobilitätsnachweis von Navigo Liberté + ist jeden Monat (frühestens am 11. des auf die Reise folgenden Monats) in Ihrem persönlichen Bereich in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités in der Rubrik "Meine Rechnungen", Registerkarte "Nachweis" verfügbar.
Mit jedem neuen Mobilitätsnachweis erhalten Sie eine Informations-E-Mail.
Sie können Ihre Belege im PDF-Format herunterladen und anzeigen. Sie sind in den letzten 3 Monaten maximal verfügbar , abhängig von der von Ihnen gewählten Einwilligung.
Ich verstehe meinen Mobilitätsnachweis
Der Mobilitätsnachweis umfasst alle im Vormonat zurückgelegten Fahrten. Im Gegensatz zur Rechnung finden Sie die Details jeder Fahrt (Datum und Uhrzeit der Reise, Tarifart der Reise, Datum und Uhrzeit jeder Fahrt, Art der Reise, rekonstruierte Reise, Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer, Preis einschließlich Mehrwertsteuer und geltende Mehrwertsteuer).
Wenn Sie keine Fahrt mit Ihrem Telefon unternommen haben, wird Ihr Mobilitätsnachweis nicht in der Liste der Mobilitätsnachweise angezeigt.