Kann ich ein Navigo Liberté + Zertifikat oder einen Nachweis erhalten?

Aktualisiert am 29 Juli 2025

Im Rahmen Ihres Navigo Liberté + Vertrags wird keine Bescheinigung ausgestellt, da dieser Vertrag nicht für eine Erstattung durch den Arbeitgeber in Frage kommt.

Tatsächlich werden nur Jahres-, Monats- oder Wochenabonnements vom Arbeitgeber im Rahmen der Erstattung von 50 % der Transportkosten übernommen.

Andererseits können Sie in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de-France Mobilités Folgendes herunterladen:

  • Ihre Rechnung.
  • Ihr Mobilitätsnachweis.
  • Ihr Navigo Liberté + Vertrag.