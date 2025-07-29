Im Rahmen Ihres Navigo Liberté + Vertrags wird keine Bescheinigung ausgestellt, da dieser Vertrag nicht für eine Erstattung durch den Arbeitgeber in Frage kommt.

Tatsächlich werden nur Jahres-, Monats- oder Wochenabonnements vom Arbeitgeber im Rahmen der Erstattung von 50 % der Transportkosten übernommen.

Andererseits können Sie in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de-France Mobilités Folgendes herunterladen: