Kann ich ein Navigo Liberté + Zertifikat oder einen Nachweis erhalten?
Im Rahmen Ihres Navigo Liberté + Vertrags wird keine Bescheinigung ausgestellt, da dieser Vertrag nicht für eine Erstattung durch den Arbeitgeber in Frage kommt.
Tatsächlich werden nur Jahres-, Monats- oder Wochenabonnements vom Arbeitgeber im Rahmen der Erstattung von 50 % der Transportkosten übernommen.
Andererseits können Sie in Ihrem persönlichen Bereich in der Anwendung Île-de-France Mobilités Folgendes herunterladen:
- Ihre Rechnung.
- Ihr Mobilitätsnachweis.
- Ihr Navigo Liberté + Vertrag.