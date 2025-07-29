Im Falle einer unbezahlten Rechnung erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail und in Ihrer mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités:

Lastschriftfehler : In Ihrem Vertrag wurde eine Lastschriftablehnung vermerkt.

: In Ihrem Vertrag wurde eine Lastschriftablehnung vermerkt. 1. Mahnung : Ihr Vertrag wird ausgesetzt.

: Ihr Vertrag wird ausgesetzt. 2. Mahnung: Ihr Vertrag wird gekündigt. Sie können nicht mehr zirkulieren.

Eine Nachricht, in der Sie aufgefordert werden, Ihre unbezahlte Zahlung zu regulieren, wird ebenfalls in Ihrem Antrag angezeigt.

Sie können Ihre ausstehenden Rechnungen per Kreditkarte in Ihrem persönlichen Bereich der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités unter " Meine Rechnungen " und dann unter " Unbezahlte Rechnungen regeln " bezahlen.