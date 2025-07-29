Die Kündigung Ihres Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit, ohne Nachweis und kostenlos möglich.

Gehen Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App zu Ihrem Navigo Liberté + Bereich. Klicken Sie auf "Mein Vertrag" und dann im Abschnitt "Meinen Vertrag verwalten" auf "Meinen Vertrag kündigen".

WICHTIG

Die Kündigung hat die endgültige Beendigung Ihres Vertrages unmittelbar nach der gestellten Anfrage zur Folge.

Reisen, die bis zum Datum der tatsächlichen Kündigung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.

Im Falle einer Nichtzahlung, die mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag verbunden ist, ist es unmöglich, Ihren Vertrag zu kündigen, ohne die Schulden vollständig zu regulieren. Sie werden aufgefordert, Ihre unbezahlte Zahlung zu begleichen.