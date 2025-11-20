WICHTIG

Achtung, die Überwachung des Verbrauchs erfolgt nur zu informativen ticket, basierend auf den zum Zeitpunkt der Konsultation verfügbaren Daten. Die endgültigen Fahrten sind diejenigen, die am Ende des Monats im Mobilitätsnachweis enthalten sind und dann zur Erstellung der Rechnung verwendet werden.

Folglich müssen Reklamationen im Zusammenhang mit Reisen oder Rechnungen erst nach Erhalt der beanstandeten Rechnung geltend gemacht werden.

Zwischen dem Verschieben und der Anzeige in der Anwendung kann es zu einer Verzögerung kommen. In einigen Ausnahmefällen sind die Fahrten erst ab dem 4. des Folgemonats sichtbar.

Meine Einwilligungen

Sie können wählen, ob Ihre Reisedaten (Mobilitätsnachweis, Verbrauchsüberwachung) für einen Zeitraum von 30 oder 90 Tagen in Ihrer Anwendung sichtbar sind.

Sie können Ihre Zustimmung zur Aufbewahrungsfrist Ihrer Fahrten ändern, indem Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung gehen:

In Ihrem Navigo Liberté + Raum ,

, Klicken Sie auf "Mein Vertrag",

Dann auf "Daten und Einwilligung" unten auf der Seite.

Dieser neue Wert gilt nur für zukünftige Fahrten.