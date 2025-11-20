Wie kann ich meinen Verbrauch mit Navigo Liberté+ am Telefon verfolgen und verstehen?
Meine Verbrauchsverfolgung
Von Ihrem persönlichen Navigo Liberté + -Bereich der Île-de-France Mobilités-App aus können Sie auf alle Ihre aktuellen Fahrten zugreifen.
Klicken Sie auf der Startseite Ihres persönlichen Bereichs auf "Meinen Verbrauch verfolgen", Sie können dann alle Ihre Fahrten anzeigen:
- Datum und Uhrzeit der Reise,
- Die ausgeliehenen Stationen,
- Transportmittel : Metro, Zug, RER, Bus/Straßenbahn, RoissyBus, Montmartre-Standseilbahn, Seilbahn
- den Einheitspreis pro Fahrtund den Gesamtbetrag der Fahrten unter Berücksichtigung etwaiger Tagesobergrenzen,
- Fahrtstatus: rekonstruiert, wenn die Fahrt nach einer fehlenden Validierung automatisch vom System abgeschlossen wurde.
WICHTIG
Achtung, die Überwachung des Verbrauchs erfolgt nur zu informativen ticket, basierend auf den zum Zeitpunkt der Konsultation verfügbaren Daten. Die endgültigen Fahrten sind diejenigen, die am Ende des Monats im Mobilitätsnachweis enthalten sind und dann zur Erstellung der Rechnung verwendet werden.
Folglich müssen Reklamationen im Zusammenhang mit Reisen oder Rechnungen erst nach Erhalt der beanstandeten Rechnung geltend gemacht werden.
Zwischen dem Verschieben und der Anzeige in der Anwendung kann es zu einer Verzögerung kommen. In einigen Ausnahmefällen sind die Fahrten erst ab dem 4. des Folgemonats sichtbar.
Meine Einwilligungen
Sie können wählen, ob Ihre Reisedaten (Mobilitätsnachweis, Verbrauchsüberwachung) für einen Zeitraum von 30 oder 90 Tagen in Ihrer Anwendung sichtbar sind.
Sie können Ihre Zustimmung zur Aufbewahrungsfrist Ihrer Fahrten ändern, indem Sie zu Ihrer Île-de-France Mobilités-Anwendung gehen:
- In Ihrem Navigo Liberté + Raum,
- Klicken Sie auf "Mein Vertrag",
- Dann auf "Daten und Einwilligung" unten auf der Seite.
Dieser neue Wert gilt nur für zukünftige Fahrten.
Meine Benachrichtigungen über Verbrauchsüberschreitungen
Gehen Sie in Ihrer Île-de-France Mobilités-App zu Ihrem Navigo Liberté + -Bereich und klicken Sie auf "Mein Verbraucheralarm". Wählen Sie dann den Schwellenwert aus, der nicht überschritten werden soll.
Sie können wählen, ob Sie eine Warnmeldung erhalten möchten. Diese wird gesendet, wenn Sie den ausgewählten Schwellenwert bald erreichen.
Sie können diese Funktion jederzeit deaktivieren.