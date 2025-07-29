Keiner der ermäßigten Tarife gilt für den Navigo Liberté + am Telefon.

Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:

Kinder unter 10 Jahren,

Karte für kinderreiche Familien,

Behindertenausweis oder Mobilitätsausweis mit dem Zusatz "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf / Blindheit",

ONACVG Behindertenausweis mit einfachem blauen Balken,

Rabatt 50% und Solidaritätsrabatt 75%).

Wenn Sie von ermäßigten Tarifen profitieren möchten, können Sie einen Navigo Liberté + On-Pass-Vertrag abschließen.