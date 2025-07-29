Kann ich mit meinem Navigo Liberté-Vertrag telefonisch von ermäßigten Tarifen profitieren?

Aktualisiert am 29 Juli 2025

Keiner der ermäßigten Tarife gilt für den Navigo Liberté + am Telefon.

 

Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:

  • Kinder unter 10 Jahren,
  • Karte für kinderreiche Familien,
  • Behindertenausweis oder Mobilitätsausweis mit dem Zusatz "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf / Blindheit",
  • ONACVG Behindertenausweis mit einfachem blauen Balken,
  • Rabatt 50% und Solidaritätsrabatt 75%).

Wenn Sie von ermäßigten Tarifen profitieren möchten, können Sie einen Navigo Liberté + On-Pass-Vertrag abschließen.