Kann ich mit meinem Navigo Liberté-Vertrag telefonisch von ermäßigten Tarifen profitieren?
Keiner der ermäßigten Tarife gilt für den Navigo Liberté + am Telefon.
Der Begriff "ermäßigter Tarif" bezieht sich auf die Tarife, die für Inhaber gelten, die den Kriterien der folgenden Profile entsprechen:
- Kinder unter 10 Jahren,
- Karte für kinderreiche Familien,
- Behindertenausweis oder Mobilitätsausweis mit dem Zusatz "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf / Blindheit",
- ONACVG Behindertenausweis mit einfachem blauen Balken,
- Rabatt 50% und Solidaritätsrabatt 75%).
Wenn Sie von ermäßigten Tarifen profitieren möchten, können Sie einen Navigo Liberté + On-Pass-Vertrag abschließen.