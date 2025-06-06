Die Kündigung Ihres Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit, ohne Nachweis und kostenlos möglich.

Wer kann sich bewerben?

Der Inhaber oder Zahler des Vertrags, falls abweichend, kann den Antrag stellen. Die Kündigung hat die endgültige Beendigung Ihres Vertrages zur Folge.

Wie kann ich kündigen?

Der Vertrag kann gekündigt werden:

Online : Klicken Sie im persönlichen Bereich auf den Link "Mein Paket / meinen Vertrag kündigen" und lassen Sie sich führen. Die Kündigung wird dann wirksam, wenn Sie Ihren Navigo-Pass 48 Stunden nach der Online-Anfrage von Ihrem Mobiltelefon aus in der Anwendung Île-de-France Mobilités (herunterladbar oder bei offiziellen Wiederverkäufern oder an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten) aktualisiert haben.

In einer Agentur oder Verkaufsstelle: Indem Sie mit Ihrem Navigo-Pass zu einer Handelsvertretung der Spediteure, zu bestimmten RATP-Schaltern oder zum SNCF-Serviceschalter Navigo gehen

Wann wird meine Kündigung wirksam?

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wirksamkeitsdatum der Kündigung zu wählen .

Reisen, die bis zum Datum der tatsächlichen Kündigung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.

Keine Kündigung ohne Pass-Update

Die Kündigung wird erst wirksam, nachdem Sie Ihren Navigo-Pass an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten aktualisiert haben. Dies geschieht 48 Stunden nach der Kündigungsanfrage.

Gut zu wissen

Im Falle einer Nichtzahlung im Zusammenhang mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag können Sie Ihren Vertrag nicht kündigen, bis die Schulden vollständig beglichen sind. Der Inhaber (oder ein Dritter) muss die unbezahlte Zahlung begleichen, bevor er den Vertrag kündigen kann.