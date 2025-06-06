Wie setze ich meinen Navigo Liberté + -Vertrag auf Pass aus?

Die Aussetzung des Navigo Liberté + Vertrags ist jederzeit für einen Zeitraum von maximal 12 Monaten möglich.

Sie können Ihren Vertrag von Ihrem Mobiltelefon aus in der Anwendung Île-de-France Mobilités (herunterladbar im App Store oder Play Store) oder bei offiziellen Wiederverkäufern, in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo mit Ihrem Navigo-Pass, der sofort aktualisiert wird, aussetzen.

Die Aussetzung wird ab dem gewählten Datum wirksam. Sie können Ihren Antrag auf Aussetzung maximal 2 Monate im Voraus vorwegnehmen.

Fahrten, die bis zum Datum der tatsächlichen Aussetzung zurückgelegt wurden, werden in der Rechnungsstellung erfasst und abgezogen.

Wie können Sie Ihren Navigo Liberté + -Vertrag auf Pass übernehmen?

Nach der Aussetzung können Sie Ihren Navigo Liberté + -Vertrag von Ihrem Mobiltelefon aus in der Anwendung Île-de-France Mobilités (herunterladbar im App Store oder Play Store), in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk mit Ihrem Navigo-Pass fortsetzen, der sofort aktualisiert wird.

Nach Wiederaufnahme des Pakets wird die Rechnungsstellung ohne zusätzliche Verwaltungsgebühren fortgesetzt.

GUT ZU WISSEN

Es ist möglich, die Aussetzung und Wiederaufnahme Ihres Vertrags gleichzeitig zu planen.

Wenn Sie nicht reisen können, können Sie Ihre Vollmacht und Ihren Navigo-Pass an eine dritte Person weitergeben, um die Aussetzung und / oder Wiederaufnahme Ihres Vertrags durchzuführen.