Wie ändere ich die Zonen meines Navigo-Monats- oder Wochenplans?

Aktualisiert am 12 Dezember 2024

Sie sind Inhaber eines Navigo Month- oder Navigo Week-Pakets und möchten außerhalb der Bereiche Ihres Pakets reisen.

  • Für einen einmaligen Bedarf haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Navigo-Monats- oder Wochenpaket ein Navigo-Tagespaket zu kaufen.

ERINNERUNG:

Für das Navigo-Monatspaket wird Ihr Navigo-Pass an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Ferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.

INFO

Der Zonenwechsel ist nur möglich, wenn Sie zu einem Paket wechseln möchten, dessen Preis höher oder gleich dem auf Ihrem Navigo-Pass berechneten Preis ist.
Weitere Informationen zum Kauf Ihres Navigo-Wochen- oder Monatspakets über Ihre mobile App finden Sie in den FAQ des Telefon-tickets-Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.

Es besteht zum vollen Tarif oder zu einem ermäßigten Tarif für Begünstigte der Transportsolidaritätsermäßigung. Es existiert nicht in einem Notizbuch.