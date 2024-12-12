Sie sind Inhaber eines Navigo Month- oder Navigo Week-Pakets und möchten außerhalb der Bereiche Ihres Pakets reisen.

Für einen einmaligen Bedarf haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Navigo-Monats- oder Wochenpaket ein Navigo-Tagespaket zu kaufen.

ERINNERUNG:

Für das Navigo-Monatspaket wird Ihr Navigo-Pass an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Ferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.

Bei regelmäßiger Nutzung haben Sie die Möglichkeit, einen Zonenwechsel auf Ihrem Paket vorzunehmen. Diese Maßnahme kann in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo durchgeführt werden.

Der Zonenwechsel ist ab dem Kauf des Pakets möglich und: - bis einschließlich 19 des Gültigkeitsmonats für das Navigo Mois-Paket, - bis Donnerstag der Gültigkeitswoche für das Navigo Week-Paket.

INFO

Der Zonenwechsel ist nur möglich, wenn Sie zu einem Paket wechseln möchten, dessen Preis höher oder gleich dem auf Ihrem Navigo-Pass berechneten Preis ist.

Weitere Informationen zum Kauf Ihres Navigo-Wochen- oder Monatspakets über Ihre mobile App finden Sie in den FAQ des Telefon-tickets-Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.

Es besteht zum vollen Tarif oder zu einem ermäßigten Tarif für Begünstigte der Transportsolidaritätsermäßigung. Es existiert nicht in einem Notizbuch.