Wie ändere ich die Zonen meines Navigo-Monats- oder Wochenplans?
Sie sind Inhaber eines Navigo Month- oder Navigo Week-Pakets und möchten außerhalb der Bereiche Ihres Pakets reisen.
- Für einen einmaligen Bedarf haben Sie die Möglichkeit, zusätzlich zu Ihrem Navigo-Monats- oder Wochenpaket ein Navigo-Tagespaket zu kaufen.
ERINNERUNG:
Für das Navigo-Monatspaket wird Ihr Navigo-Pass an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Ferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.
- Bei regelmäßiger Nutzung haben Sie die Möglichkeit, einen Zonenwechsel auf Ihrem Paket vorzunehmen. Diese Maßnahme kann in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo durchgeführt werden.
Der Zonenwechsel ist ab dem Kauf des Pakets möglich und: - bis einschließlich 19 des Gültigkeitsmonats für das Navigo Mois-Paket, - bis Donnerstag der Gültigkeitswoche für das Navigo Week-Paket.
INFO
Der Zonenwechsel ist nur möglich, wenn Sie zu einem Paket wechseln möchten, dessen Preis höher oder gleich dem auf Ihrem Navigo-Pass berechneten Preis ist.
Weitere Informationen zum Kauf Ihres Navigo-Wochen- oder Monatspakets über Ihre mobile App finden Sie in den FAQ des Telefon-tickets-Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.
Es besteht zum vollen Tarif oder zu einem ermäßigten Tarif für Begünstigte der Transportsolidaritätsermäßigung. Es existiert nicht in einem Notizbuch.