Die Navigo Month- und Navigo Week-Pakete können auf personalisierte Navigo Discovery- und Navigo-Pässe geladen werden:

an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

bei autorisierten Händlern

an einigen Geldautomaten

dank Ihres NFC-Android-Telefons, indem Sie die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités, BonjourRATP oder SNCF Connect herunterladen, oder mit Ihrem IOS-Telefon, indem Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ unter den kompatiblen Medien.

Die Pakete Navigo Mois und Navigo Semaine können dank der mobilen App Île-de-France Mobilités, BonjourRATP und SNCF Connect auf Ihrem NFC-Android-Telefon oder von Ihrem iOS-Telefon aus ab dem iPhone 7 mit mindestens iOS 13 oder iOS 14 für das iPhone XR erworben und gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter der Frage "Was ist der Einkaufsservice für tickets Telefontransport und wie erhalte ich ihn?".



Pakete, die telefonisch über den tickets Transportkaufservice geladen werden, werden nur in "Alle Zonen" angeboten.

Weitere Informationen zum Kauf Ihres Navigo-Wochen- oder Monatspakets über Ihre mobile Anwendung finden Sie in den FAQ des telefonischen tickets Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.