Französische öffentliche oder private Vertragsschulen können vorinstallierte Navigo Easy-Pässe und ermäßigte Tickets auf der Website von Key Accounts von Ile-de-France Mobilités bestellen.

Erstellen Sie einfach ein Konto, legen Sie einen Nachweis vor und geben Sie dann eine Online-Bestellung auf. Die Lieferung dauert im französischen Mutterland durchschnittlich 6 Tage.

Die Nachweise, die Sie Ihrem Antrag auf Kontoerstellung beifügen müssen, hängen von der Art Ihres Unternehmens ab.

Bitte beachten Sie: Auf Klassenfahrten können Schüler, die bereits ein imagine R Junior-Paket besitzen, ihren eigenen Pass verwenden, um zu reisen.