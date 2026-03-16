FAQ: Navigo Großkunden
- Was ist die Website von Navigo Key Accounts? Für wen ist die Website von Navigo Key Accounts gedacht?
- Warum und wie erstelle ich ein Kundenkonto auf der Website von Navigo Key Accounts?
- So geben Sie eine Bestellung auf der Website von Navigo Key Accounts auf
- Wie hoch sind die Kosten und Lieferzeiten, um eine Bestellung auf der Website von Navigo Key Accounts aufzugeben?
- Wie bestelle ich Navigo Easy Tickets oder Pässe für einen Schulausflug?
- Welche tickets auf der Website von Navigo Key Accounts kaufen? Zu welchen Preisen?
- Mit welchen Zahlungsmethoden kann ich eine Bestellung auf der Website von Navigo Key Accounts bezahlen?