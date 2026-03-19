Die Versandkosten werden auf der Grundlage des Gewichts und der Verpackung jeder Bestellung berechnet. Sie erscheinen in der Zusammenfassung Ihrer Bestellung.

In Übereinstimmung mit den AGB werden für jede Bestellung auch pauschale Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Lieferzeiten variieren je nach Verpackung der Bestellung und Bestimmungsort.

Die vertragliche Frist beträgt 30 Werktage ab Versanddatum der Bestellung.

Bei ticket Richtwert beträgt die beobachtete durchschnittliche Zeit jedoch:

- 6 Werktage ab dem Datum der Lieferung der Bestellung für die Lieferung im französischen Mutterland und in Monaco

- 10 Werktage ab dem Datum der Lieferung der Bestellung für europäische Länder

Wenn es 30 Werktage nach dem Datum Ihrer Bestellung ein Problem bei der Lieferung Ihres Pakets zu geben scheint, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Navigo Key Accounts