So geben Sie eine Bestellung auf der Website von Navigo Key Accounts auf

Aktualisiert am 19 März 2026

So geben Sie eine Bestellung auf der Website von Navigo Key Accounts auf:

  1. Loggen Sie sich in Ihren Kundenbereich ein
  2. Wählen Sie die Produkte Ihrer Wahl aus dem Produktkatalog aus, indem Sie auf "Preise" klicken
  3. Legen Sie mindestens 10 Artikel in Ihren Warenkorb und klicken Sie dann auf "Meine Lieferung auswählen"
  4. Richten Sie Ihre Liefer- und Rechnungsadresse ein und klicken Sie auf "Bestätigen"
  5. Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus, akzeptieren Sie die AGB und dann, je nach gewählter Zahlungsmethode:
    Klicken Sie per Verwaltungsmandat auf "Meine Bestellung bestätigen"
    oder
    Klicken Sie per Banküberweisung auf "Meine Bestellung bezahlen"
  6. Wenn Sie per Banküberweisung bezahlen, leisten Sie Ihre Zahlung innerhalb von 72 Stunden, um die Unterstützung der Bestellung zu bestätigen