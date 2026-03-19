Die Website von Navigo Key Accounts richtet sich an Fachleute und Institutionen (Verwaltungen, Schulen, Verbände), die in großen Mengen Navigo Easy-Pässe erwerben möchten, die für tickets Transport verantwortlich sind, um im Netzwerk der Transportunternehmen der Ile de France zu reisen.

Der Zugang zu dieser Website ist nur juristischen Personen vorbehalten, die Navigo Easy-Pässe in großen Mengen kaufen möchten, die für tickets Transport verantwortlich sind, unabhängig davon, ob sie beabsichtigen, sie weiterzuverkaufen oder nicht.

Dazu gehören: