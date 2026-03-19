Es werden verschiedene Zahlungsmethoden akzeptiert, die jedoch je nach Profil variieren können:

Banküberweisung (für alle Einrichtungen möglich). Die Produktion Ihrer Bestellung steht unter dem Vorbehalt des Zahlungseingangs. Sie haben 10 Kalendertage Zeit, um Ihre Zahlung zu leisten. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung storniert.

(für alle Einrichtungen möglich). Die Produktion Ihrer Bestellung steht unter dem Vorbehalt des Zahlungseingangs. Sie haben 10 Kalendertage Zeit, um Ihre Zahlung zu leisten. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung storniert. Verwaltungsmandat (nur wenn Sie eine Chorus-Nummer und eine Verpflichtungsnummer haben). Die Zahlung muss innerhalb von dreißig (30) Tagen zum Monatsende erfolgen. Die Bestellung wird an die Produktion gesendet, sobald sie im Verkaufsprozess validiert wurde.

Für weitere Details laden wir Sie ein, die AGB zu konsultieren.