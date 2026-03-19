Die Erstellung eines Kundenkontos ist erforderlich, um auf der Website von Navigo Grands Comptes Massenkäufe von Transport tickets in der Île-de-France zu tätigen.

Sie müssen ein Kundenempfehlungsformular ausfüllen, das Felder enthält, die sich auf Folgendes beziehen:

Die Referenzperson, die das Kundenkonto erstellen möchte (Name, E-Mail, Telefon)

Die Organisation, in deren Namen die Bestellungen aufgegeben werden (Land, Tätigkeitsbereich, Art des Unternehmens, Name der Organisation, vollständige Postanschrift, SIRET/DUNS oder andere Nummer, innergemeinschaftliche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Schulnummer, NAF- oder APE-Code,...).

Um die Erstellung Ihres Kundenkontos abzuschließen, müssen Sie einen offiziellen Nachweis über die Existenz Ihrer Einrichtung beifügen, z. B. einen Kbis.

Sobald diese Informationen von der Agentur Navigo Key Accounts überprüft wurden, wird Ihr beruflicher Bereich validiert.

Sie können sich dann anmelden, Ihre Bestellung aufgeben, mit der Zahlung fortfahren und den Fortschritt bis zur Lieferung online verfolgen.