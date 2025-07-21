Welche Arten von Abonnements für Fahrradparkplätze gibt es?
Die angebotenen Abonnements variieren je nach Parkhaus, aber mindestens die folgenden Formeln sind verfügbar:
- Jährlich : Kostenlos* oder 30 Euro
- Monatlich : Kostenlos* oder 10 Euro
- Wöchentlich : Kostenlos* oder 4 Euro (vorerst nur für Pariser Fahrradparkplätze)
- Täglich**: Kostenlos* oder 2 Euro
(*) Nur für Inhaber eines Navigo-Jahresabonnements
(**) Einige Parkhäuser bieten je nach Verfügbarkeit und Konfiguration auch ein Tagesabonnement an.