Die angebotenen Abonnements variieren je nach Parkhaus, aber mindestens die folgenden Formeln sind verfügbar:

: Kostenlos* oder 4 Euro (vorerst nur für Pariser Fahrradparkplätze) Täglich**: Kostenlos* oder 2 Euro

(*) Nur für Inhaber eines Navigo-Jahresabonnements

(**) Einige Parkhäuser bieten je nach Verfügbarkeit und Konfiguration auch ein Tagesabonnement an.