FAQ:
Fahrradparkplätze Île-de-France Mobilités
- Wie melde ich mich für einen Parking Vélo Île-de-France Mobilités an?
- Welche Arten von Abonnements für Fahrradparkplätze gibt es?
- Wie kündige ich mein Abonnement?
- Mein Fahrrad wurde aus einem Parking Vélo Île-de-France Mobilités gestohlen, was soll ich tun?
- Was tun bei Problemen beim Zugang zu den Fahrradparkplätzen?
- Was soll ich tun, wenn ich den Navigo-Pass verliere, wenn ich ein Parking Vélos-Abonnement habe?
- Ich habe ein Problem mit meiner Parking Vélos-Rechnung?
- Welche Arten von Navigo-Pässen und Zugangsmethoden werden in den Fahrradparkplätzen der Île-de-France Mobilités akzeptiert?
- Welche Arten von Fahrrädern werden auf den Fahrradparkplätzen akzeptiert?
- Wie komme ich zu den Fahrradparkplätzen, wenn ich keinen Navigo-Pass habe?
- Ist das Abonnement der Parkings Vélos mit dem Navigo-Pass kostenlos?
- Wie melde ich mich für einen Parking Vélo Île-de-France Mobilités an?